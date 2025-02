O Panathinaikos, de Rui Vitória, foi eliminado dos quartos de final da Taça da Grécia, esta quarta-feira, ao perder por 1-0 na visita ao Olympiakos.

Depois do empate a um golo na primeira mão, a equipa do Piréu venceu graças a um golaço de fora da área do jovem Christos Mouzakitis, aos 90+4 minutos. Pouco antes, já em tempo de descontos, Ayoub El Kaabi (90+2m) tinha desperdiçado um penálti.

André Horta foi titular no Olympiakos, no primeiro jogo desde o regresso à equipa grega. Chiquinho também começou de início, assim como David Carmo e Gelson Martins, enquanto Costinha não saiu do banco.

O Olympiakos vai defrontar o AEK nas meias-finais da Taça da Grécia.

Esta foi apenas a segunda derrota de Rui Vitória no Panathinaikos, que não perdia há 17 jogos consecutivos.