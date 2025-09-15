Rui Vitória não resistiu ao mau arranque de época, acentuado com uma derrota diante frente ao recém-promovido Kifisia, e foi despedido o Panathinaikos.

O treinador português estava na equipa de Atenas desde o final de outubro do ano passado. Foi vice-campeão da Grécia, a 16 pontos do Olympiakos. Nesta temporada, falhou os apuramentos para as fases de liga da Champions e também da Liga Europa e somou apenas um ponto nas duas primeiras jornadas da Liga grega.

Recorde-se que o Panathinaikos contratou neste defeso Renato Sanches, que reencontrou, num dos principais clubes da Grécia, o técnico que o lançou na equipa principal do Benfica. Trabalhou ainda com Vagiannidis e Ioannidis, vendidos recentemente ao Sporting.

A decisão de saída de Rui Vitória, fragilizado pelos maus resultados, foi tomada na manhã desta segunda-feira, no seguimento de uma reunião entre o treinador e o diretor-desportivo Spyros Vlachos. O técnico de 55 anos considerou que não estavam reunidas condições para realizar um trabalho que fosse ao encontro das ambições históricas do clube, isto depois de neste verão, além de Vagiannidis e Ioannidis, o Panathinaikos ter falhado a contratação de alvos primordiais para o ataque - Taremi e Banza eram as primeiras escolhas para o ataque - e de terem chegado reforços que não foram escolhas de Rui Vitória e acabaram por chegar numa altura em que a equipa já jogava o as fase de qualificação para as competições europeias.

