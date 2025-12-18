Rui Vitória e a Federação Egípcia de Futebol chegaram a acordo no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para resolver o diferendo que mantinham há quase dois anos.

«O treinador Rui Vitória e a federação egípcia de futebol chegaram a um acordo que encerra o diferendo entre ambos. As duas partes expressam o seu agradecimento pelo empenho e compromisso demonstrados na obtenção deste acordo e pelo compromisso em alcançá-lo», referiu a assessoria do treinador português numa mensagem publicada no Instagram pessoal de Rui Vitória.

Recorde-se que o antigo treinador do Benfica foi afastado do cargo de selecionador do Egito em fevereiro de 2024 após a eliminação nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas no desempate por penálti com a República Democrática do Congo. O treinador tinha sido contratado para a seleção dos ‘faraós’ em julho de 2022, orientando a equipa num total de 18 jogos, com 12 triunfos alcançados e apenas uma derrota.

Na ocasião, Rui Vitória foi claro ao afirmar que o divórcio seria «complicado e litigioso» e acrescentou que o que estava em causa não era uma questão financeira, mas de valores.