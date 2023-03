Atualmente no comando da seleção do Egito, onde soma cinco vitórias em cinco jogos, Rui Vitória está a cumprir o Ramadão.

O técnico deu conta disso através do Instagram. «Depois de uma saborosa vitória, nada melhor do que uma refeição na baixa do Cairo, rodeado de amigos, nesta época de Ramadão tão importante e na qual me junto ao povo egípcio», escreveu a acompanhar uma fotografia em que surge acompanhado, não só mas também, pelos elementos da equipa técnica à mesa e pronto para a primeira refeição do dia.

O Ramadão é o nono mês do calendário muçulmano e durante este período os crentes fazem jejum entre o nascer e o pôr do sol, não podendo comer nem beber. Começou a 23 de março e prolonga-se até 20 de abril. No Egito, cerca de 90 por cento da população é muçulmana.

Rui Vitória está à frente da seleção do Egito desde julho de 2022. Até agora soma cinco vitórias em cinco jogos. Os faraós estão a um ponto da fase final do CAN.