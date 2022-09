Rui Vitória estreou-se na última sexta-feira no comando técnico do Egito com um triunfo por 3-0 sobre Niger, mas mostrou-se insatisfeito por ter de libertar a dupla Zizo e Mahmoud 'El-Wensh' Hamdi, dois jogadores do Zamalek e titulares no encontro de estreia do técnico português.

Os dois atletas tiveram de abandonar a concentração do Egito porque o Zamalek, orientado por Jesualdo Ferreira, defronta este domingo o Elect Sport, em jogo a contar para a segunda mão da primeira eliminatória da Champions de África.

«Em 20 anos de carreira, nunca tinha visto uma situação estranha como esta com um jogo de calendário oficial a meio de uma pausa internacional», criticou o técnico português.

Depois do compromisso com o Zamalek, os dois jogadores vão regressar para o jogo do Egito diante da Libéria, na terça-feira.