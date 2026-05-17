Rui Vitória, que orientou Pizzi no Benfica e também no Paços de Ferreira, recorreu às redes sociais para deixar uma homenagem pública ao agora ex-futebolista, que terminou a carreira neste sábado aos 36 anos.

«Termina a carreira de um jogador que marcou profundamente todos os lugares por onde passou.

Tive o privilégio de conhecer o Pizzi ainda muito jovem, com apenas 19 anos, no início do seu caminho no futebol profissional. Já aí existia talento, inteligência e uma enorme vontade de crescer», começou por escrever o técnico do Al Wasl, equipa dos Emirados Árabes Unidos.

Rui Vitória orientou Pizzi no Paços de Ferreira em 2010/11, tendo depois reencontrado o futebolista no Benfica, onde coabitaram entre 2015/16 e a primeira metade da temporada 2018/19.

«Anos mais tarde, voltámo-nos a encontrar no Benfica, onde trabalhámos juntos durante mais três anos e meio de grandes conquistas e momentos inesquecíveis. Mas aquilo que sempre mais admirei no Pizzi não foi apenas a qualidade do jogador. Foi o homem. Um profissional exemplar, um companheiro leal, um líder silencioso e uma pessoa de enorme carácter e sensibilidade humana. Num futebol tantas vezes acelerado e superficial, o Pizzi soube sempre manter a humildade, o respeito e os valores certos. (...) Fecha-se uma carreira brilhante. Mas o legado que deixas dentro e fora do campo ficará durante muitos anos na memória de todos nós. Um grande abraço, Rui Vitória», rematou o técnico.

Durante o período de Rui Vitória, o emblema encarnado venceu dois campeonatos, duas supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Pizzi esteve em todas essas conquistas.