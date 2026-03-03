Rui Vitória é um dos portugueses que vive no Golfo Pérsico nestes tempos perigosos. O antigo técnico do Benfica é agora treinador do Al Wasl, do Dubai, um dos Emirados Árabes Unidos.

Porém, apesar de o país ter sido atingido com ataques iranianos, originando a morte de três pessoas, o treinador diz viver numa aparente tranquilidade.

«Estranhamente normal, sabemos o que está a acontecer mas temos feito uma vida muito normal. Ontem treinámos e estivemos no meio da cidade, com um trânsito intenso como é normal no Dubai. No início, ouviu-se e sentiu-se esse normal frenesim, mas também nada de muito direto connosco. Estamos a fazer o nosso dia a dia», assegurou, em declarações cedidas ao Maisfutebol.

«Esperemos que as coisas tenham tendência a melhorar. Temos o nosso calendário marcado para os próximos dias. Foram anulados os jogos com o Al Nassr, mas vamos prosseguir. Vamos ter jogo no fim de semana. Por aí [Portugal], sei que a apreensão é grande, tal como aqui, mas do meu ponto de vista particular temos prosseguido com a nossa vida. Que isto passe o mais rapidamente possível», desejou Vitória.

O Al Wasl, quinto no campeonato emiradense, defrontaria o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix durante esta semana, para a Liga dos Campeões 2. Tanto os jogos da primeira como da segunda mão dos quartos de final da competição foram adiados.