VÍDEO: Al Wasl de Rui Vitória vence com duas assistências portuguesas
Serginho Andrade em destaque no triunfo por 4-2 ante o Dibba Al Fujairah
O Al Wasl, treinado pelo português Rui Vitória, venceu na receção ao Dibba Al Fujairah, por 4-2, esta sexta-feira, em jogo da 23.ª jornada da liga dos Emirados Árabes Unidos.
O português Serginho Andrade foi titular na equipa do Al Wasl, tal como o compatriota Pedro Malheiro, tendo-se destacado com duas assistências para golo: no de Fábio Lima aos 19 minutos (o 1-0) e no de Brahian Palacios aos 43 minutos (o 3-1). Pelo meio, Drissa Coulibaly tinha empatado ao minuto 25 e Miguel Borja fez o 2-1 para o Al Wasl, de penálti, aos 39 minutos.
O resultado ficou completo na segunda parte, com Fábio Lima a bisar, fazendo o 4-1 do Al Wasl, aos 53 minutos. Saymon Cabral reduziu para o 4-2 final, aos 76 minutos, de penálti.
Na classificação, o Al Wasl – que somou a segunda vitória seguida na liga pela primeira vez em três meses e meio – tem 39 pontos, no quinto lugar, os mesmos do Al Wahda, quarto classificado. O Dibba Al Fujairah é 14.º e último, com 17.
Veja aqui os golos do jogo:
Esta sexta-feira, o Ajman venceu por 1-0 na visita ao Al Dhafra e o Al Nasr recebeu e venceu o Al Jazira por 3-2.
