O treinador português Rui Vitória estreou-se no comando do Egito com um triunfo por 3-0, esta sexta-feira, no amigável diante de Niger.

Mohamed Salah foi a figura do encontro que se disputou no Borg El Arab, nos arredores de Alexandria.

O atacante do Liverpool abriu o marcador aos 43 minutos e bisou, de grande penalidade, aos 67. Pelo meio, assistiu Mostafa Mohamed (55m).

