O Al Shabab venceu com reviravolta o Al-Fateh por 3-1, em jogo da quarta jornada da Liga saudita.



Depois de ter chegado ao intervalo em desvantagem por culpa de um tento de Bendebka, a equipa de Pedro Caixinha conseguiu a reviravolta no último quarto de hora final. Fábio Martins assistiu Al Ammar para o empate e consumou ele próprio a reviravolta com um pontapé colocado de fora da área (78m). O 3-1 foi da autoria de Al Ammar.



Sem Rui Vitória no banco (está infetado com Covid-19), o Al Nassr voltou aos triunfos frente ao Al Qadisiya com golos de Abdullah Al Amri ( 47m) e de Albirakan (65m).



O Al Shabab partilha a liderança com o Al Hilal, ambos têm dez pontos enquanto o Al Nassr é 13.º.