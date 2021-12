Rui Vitória recorreu às redes sociais para fazer um balanço da sua experiência no Spartak de Moscovo, cujo fim foi oficializado nesta quarta-feira.

«Foi, porventura, o desafio mais difícil da minha carreira pela quantidade de adversidades que tive de enfrentar! Mas a grandeza do clube e os seus adeptos merecem a lealdade com a qual me comprometi, desde início. A educação que os meus pais me deram, e que hoje também transmito aos meus filhos, rege-se por valores e princípios dos quais não abdico. O compromisso com as responsabilidades que assumo é, felizmente, um deles», começa por escrever o técnico português.

«Saio com o sentimento de que lutei até a exaustão, mesmo quando parecia não haver forças para tal, e com a certeza de que o timing foi o melhor para que o clube tivesse tempo de preparar a próxima fase. Estou grato pela oportunidade que tive de representar um emblema centenário e carismático na Rússia, na Europa e no Mundo, agradecendo aos fantásticos adeptos o apoio e o carinho que sempre me deram. Merecem ser felizes», conclui Rui Vitória.

O técnico teve uma experiência atribulada na Rússia, que começou logo com críticas da esposa do dono do clube à sua contratação, que motivaram, posteriormente, a saída do diretor desportivo.

Depois de vários problemas internos, a saída foi agora consumada.