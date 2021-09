Anunciado no final de maio como novo treinador do Spartak Moscovo, Rui Vitória viu-se rapidamente no meio de uma tempestade.

À instabilidade diretiva juntaram-se os resultados aquém das expetativas e nesta altura, volvidas seis jornadas da Liga russa, o histórico clube moscovita ocupa apenas o 10.º lugar da competição com sete pontos, isto já depois de ter ficado fora das competições europeias após ser eliminado pelo Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Este fim de semana, numa altura em que o campeonato está parado devido aos compromissos das seleções, o chefe do gabinete de imprensa garantiu que o treinador português está, pelo menos para já, de pedra e cal no comando do Spartak.

«Rui Vitória tem todo o apoio da administração. Hoje, por exemplo, esteve a falar durante muito tempo com Leonid Fedun [proprietário] e Yevgeny Melezhikov [diretor-geral da equipa] sobre os assuntos atuais da equipa e a forma de sair desta situação difícil», disse Dmitry Zelenov em declarações reproduzidas pelo jornal desportivo Sport-Express.