O Lokomotiv Moscovo recebeu e goleou o FK Rostov por 4-1, este sábado, em jogo da 26.ª jornada da primeira liga russa de futebol.

O internacional português Eder, herói da final do Europeu de 2016, entrou aos 78 minutos já com o 3-1 no marcador e fixou a goleada dos moscovitas, apontando o 4-1 final aos 90 minutos de jogo.

Antes, Kamano (4m), Zhemaletdinov (6m) e Krychowiak (65m) marcaram para o Lokomotiv e Hadzikadunic fez o tento dos visitantes, aos 33 minutos. O FK Rostov acabou o jogo com dez, devido à expulsão de Gigovic, aos 53 minutos, por acumulação de amarelos.

Depois da pausa de inverno na Rússia, o Lokomotiv está imparável e leva, desde 21 de fevereiro, nove vitórias seguidas (sete para o campeonato e duas para a Taça). Está no segundo lugar, com 49 pontos, mas à condição, uma vez que Spartak (47 pontos) e CSKA Moscovo (46 pontos) têm ambos menos um jogo. O Zenit, líder com 54 pontos e menos um jogo, defronta ainda este sábado o Krasnodar. O FK Rostov é nono, com 37 pontos.