O Lokomotiv de Moscovo venceu este domingo o Akhmat Grozny por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da liga russa.

Eder marcou aos 32 minutos o único golo da partida. João Mário também foi titular e jogou 80 minutos.

Aos 85 minutos, o Akhmat Grozny teve a oportunidade de empatar de grande penalidade, mas Felipe Vizeu falhou. No lance que deu origem ao penálti, Saba Kverkvelia foi expulso, deixando o Lokomotiv a jogar com dez os últimos minitos.

Com este resultado, o Lokomotiv de Moscovo ocupa o segundo lugar com 38 pontos, tantos como o Krasnodar (com menos um jogo), a oito pontos do líder Zenit, que também tem menos um jogo.

Veja as imagens do golo: