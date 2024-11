Ruud Van Nistelrooy tem 'aguentado as tropas' do Manchester United antes da chegada de um novo 'general'. O antigo futebolista dos red devils conseguiu um empate diante do Chelsea (1-1) e prepara-se para jogar com o PAOK, da Grécia, no âmbito da Liga Europa.

Depois da vitória do Sporting sobre o Manchester City, o grande rival do United, Van Nistelrooy foi questionado sobre a chegada iminente do novo treinador sensação da Europa. «Não, ainda não falei com ele. Nenhum contacto até agora, por isso não há alterações. Também não sei quando irei falar», disse o treinador-interino, em antevisão ao próximo duelo.

Sublinhando que dá «as boas-vindas ao Ruben» e que está «feliz» por ajudar o treinador português, Van Nistelrooy também não foi muito conclusivo sobre o seu futuro.

«É difícil comentar isso agora, estou à espera que as conversas tenham lugar. Entretanto, o mais importante é fazer o trabalho diário e o jogo de amanhã na Europa. Devo dizer que sinto a responsabilidade de fazer um bom trabalho na próxima semana e é essa a minha função. Estou concentrado nisso», garantiu o antigo avançado.

Ruben Amorim chega ao novo clube no dia 11 de novembro, encerrando a sua passagem no Sporting contra o Sp. Braga, para a Liga.