O futebolista português André Vieira, de 29 anos, é reforço do Sài Gòn, clube do principal campeonato do Vietname que confirmou, no domingo, a chegada do médio para o seu plantel.

André Vieira estava sem jogar oficialmente desde que representou o Varzim em 2020/2021, clube pelo qual fez 29 jogos e um golo. Antes, passou com mais longevidade pelo Farense, durante quatro épocas. Operário Lagoa, Louletano, Ferreiras, Moncarapachense, Faro e Benfica e Internacional CA foram outros clubes que representou, numa carreira quase toda feita no Algarve.

A duração do acordo não foi detalhada.

A liga 2022 do Vietname tem início previsto para 18 de fevereiro.