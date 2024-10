O Maiorca empatou a zero em casa, diante do Atlético Bilbau, no jogo de encerramento da 11.ª jornada da Liga espanhola de futebol, nesta segunda-feira.

A maior nota de destaque vai para a expulsão prematura do internacional português Samu Costa. O médio luso, que recentemente foi chamado à seleção A por Roberto Martínez, viu o primeiro cartão amarelo logo aos 10 minutos, e o segundo aos 23, deixando a formação anfitriã reduzida a dez elementos.

Las dos entradas de Samu Costa sobre Galarreta que le han costado la expulsión. pic.twitter.com/YtuKJkLRKk — Athletic Xtra (@AthleticXtra) October 28, 2024

Apesar de o Atlético Bilbau ter sido mais dominante, os insulares, sediados nas Ilhas Baleares, conseguiram manter a igualdade até ao apito final.

Desta forma, seguem no sétimo lugar com 18 pontos, os mesmos que os bascos, que são quintos classificados devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

O Betis (sexto classificado) e o Osasuna (oitavo) também somam 18 pontos, ao cabo de uma ronda marcada pela goleada do líder Barcelona (30 pontos) no terreno do Real Madrid (24), segundo colocado.