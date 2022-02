O Santos Laguna, orientado por Pedro Caixinha, ganhou a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF ao bater os canadianos do Montreal por 1-0.



Apesar do domínio, os mexicanos só conseguiram traduzir a superioridade em campo a dois minutos dos noventa graças a um golo de Jesús Ocejo.



Assim, o Santos Laguna parte em vantagem para a partida da segunda mão que se jogará no Canadá, na próxima semana. Esta foi, de resto, o primeiro triunfo da equipa de Caixinha em 2022.

Os melhores momentos da partida: