Afastado dos relvados desde finais de novembro, devido a nova lesão no joelho, Gonçalo Paciência voltou a treinar sem limitações. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o avançado do Schalke 04 mostrou todos os passos que deu para debelar o problema que sofreu acompanhado de uma mensagem forte.



«Não importa o que digam, quem o diz ou como dizem. Nunca é tarde. Pensa sempre que algo bonito está por vir. Eles apenas sabem o meu nome. A história, essa vou continuar a escrevê-la. Agora é tempo de elevar o nível e em breve estarei de volta à Bundesliga», escreveu.



Nas imagens partilhas, vê-se Gonçalo Paciência depois da operação ao joelho, os treinos que fez em casa e na piscina, os três cortes de cabelo que teve, o período em família e os primeiros exercícios na academia do Schale 04 até aos treinos.