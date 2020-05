Luís Figo voltou a elogiar Jorge Jesus e admitiu que tinha curiosidade em trabalhar com o técnico do Flamengo.



«É um dos treinadores que mais admiro, por tudo o que fez, não só em Portugal, mas nos países por onde passou. Nunca tive a sorte de trabalhar com ele, mas tenho essa curiosidade. É top», referiu, em entrevista à Fox Sports Brasil, acrescentando que o compatriota «mostrou todo o potencial» que tem.



O antigo vencedor da Bola de Ouro jogou com alguns dos melhores futebolistas brasileiros como Adriano, Ronaldo, Rivaldo ou Roberto Carlos, mas não teve dúvidas na hora de eleger o melhor.



«Ronaldo foi o que mais me impressionou tanto no Barcelona como no Real Madrid. No Barcelona, quando não teve lesões, mostrou todas as suas qualidades. Não precisava de fazer muito para marcar as diferenças. Isso prova que era especial», frisou.

O ex-internacional português voltou a explicar a saída do Barcelona para o rival Real Madrid.



«Tenho que supor o que levou à reação dos adeptos. É normal que quanto mais importância tem um jogador num clube e se muda para o eterno rival... É como num matrimónio. Se não tivesse tido importância em termos de rendimento no Barcelona, se calhar não tinham dado tanta importância, imagino eu. Não posso responder pelos outros. Entendo perfeitamente a questão dos adeptos. Nunca referi nenhuma palavra contra o clube, foi uma decisão minha, pessoal e referente à forma como me sentia tratado pela direção do clube. Tomei essa decisão e os anos que passei no Real Madrid, foi uma decisão acertada. Consegui alcançar aquilo a que me propus. Estou feliz pela decisão que tomei», esclareceu.



Por último, Figo falou do tempo que trabalhou com Luiz Felipe Scolari na seleção portuguesa.



«Forte e muito próximo. Durante os anos em que tive a sorte de ser treinado pelo Felipão, fiquei com um amigo para toda a vida. Isso demonstra a relação profissional e pessoal. Foi dos treinadores que, num momento importante Portugal, conseguiu unir todo um país e uma seleção. Estivemos perto de conseguir um título muito importante, mas infelizmente não conseguimos. O futebol retribuiu mais tarde com essa vitória. A trajetória do Scolari connosco foi fantástica e tenho um apreço e uma admiração muito grande por ele», concluiu.