O treinador português Bruno Pereira conquistou o campeonato de Omã, ao serviço do Seeb Club, que confirmou o êxito com a vitória na 26.ª e última jornada, por 2-0, ante o Saham, no domingo.

O técnico luso de 38 anos contou com um compatriota na equipa técnica no caminho para o título, o adjunto André Jasmins, de 33 anos.

A edição 2019/2020 do principal campeonato de Omã terminou apenas este domingo e o Seeb fez 57 pontos, para 52 do Dhofar, vice-líder que empatou na última ronda. O campeonato, interrompido a meio de março devido à pandemia da covid-19, retomou em meados de outubro, para a realização das últimas três jornadas.

Bruno Pereira está desde 2017/2018 em Omã, onde já tinha treinado o Al-Nahda. Em Portugal, o madeirense começou por fazer percurso na sua região natal, no Camacha, União da Madeira e Estrela da Calheta. Treinou ainda a seleção distrital da AF Madeira, passou pelo comando técnico do Sp. Braga B, do Trofense e do Merelinense. Foi, pelo meio, adjunto nos sauditas do Al Ittihad.