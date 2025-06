O Al Hilal está interessado na contratação de Bruno Fernandes e Rúben Neves via com bons olhos uma eventual transferência do médio do Manchester United para a equipa saudita.

«Recomendo qualquer jogador que esteja na Seleção Nacional. Portugal tem lançado imensos talentos e continua a fazê-lo. Somos um país sortudo nesse aspeto e muito trabalhador também. Um país muito pequeno, mas que tem lançado excelentes jogadores», começou por dizer, recordando depois o caso dos jogadores lusos do PSG.

«Ainda ontem [sábado] vimos quatro dos nossos jogadores a levantar a Liga dos Campeões. Esse é um excelente sinal para Portugal e também uma força que damos às crianças para sonhar. Gostaria de ter na minha equipa qualquer jogador da Seleção», disse o médio do Al Hilal, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Rúben Neves falou ainda da possibilidade de Cristiano Ronaldo assinar pelo Al Hilal. A Seleção começou a concentrar-se este domingo e, na próxima quarta-feira, joga em Munique diante da Alemanha, nas meias-finais da Liga das Nações.

[Notícia atualizada]