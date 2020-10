Já se sabia que Kylian Mbappé era um fã incondicional de Cristiano Ronaldo, mas não é o único internacional francês que admira o craque português. Depois do embate entre o campeão do Mundo e o campeão da Europa, no domingo à noite, para a Liga das Nações, foram vários os jogadores da equipa dos Bleus a publicar fotografias em que a aparecem com CR7 no jogo disputado no Stade de France.

As imagens de uma animada conversa entre Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé correram mundo e o jovem avançado também as publicou nas redes sociais, mas houve mais, sobretudo do setor defensivo equipa francesa.

Prensel Kimpembe, Lucas Hernández e até Raphäel Varane, que já foi companheiro de Ronaldo, no Real Madrid, também publicaram fotografias a disputarem lances com o avançado da Juventus.

Mas entre todos os jogadores franceses, o jovem Eduardo Camavinga era, talvez, o mais feliz de todos, uma vez que ficou com a camisola de CR7 e promete que não a vai lavar.

