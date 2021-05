O futebolista português Gonçalo Guedes, do Valência, testou positivo à covid-19, segundo informações recolhidas pelo Maisfutebol.

O jogador de 24 anos, que é um dos 26 convocados para o Euro 2020, já se encontra isolado e a ser supervisionado, numa altura em que a seleção está prestes a concentrar-se: treina já mesmo nesta quinta-feira, dia que marca o início do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na terça-feira, o Valência comunicou que, além do português Thierry Correia, outro jogador que iria em breve juntar-se à respetiva seleção nacional tinha testado positivo à covid-19. Confirma-se agora que Guedes é precisamente mais um infetado do plantel do emblema espanhol.

Perante isto, e em vésperas de início dos trabalhos da seleção, às ordens de Fernando Santos, resta perceber de que forma Gonçalo Guedes poderá evoluir. Uma coisa é certa: está totalmente em aberto a hipótese de manter-se nos convocados, apesar do isolamento que cumpre nesta altura e que o deixará ausente de alguns treinos. A quarentena termina antes do início do Euro.