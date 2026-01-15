O selecionador nacional, Roberto Martínez, garantiu que esteve atento à temporada de Nuno Moreira e abriu a porta a uma eventual chamada do extremo do Vasco da Gama à Seleção.

«Gostei muito do período de adaptação que ele teve, o processo que está a ter no Brasil. Acho que cresceu muito como jogador. No futuro, as portas estão sempre abertas. E nós acompanhamos muito o que ele está a fazer no Brasil», disse o técnico espanhol, em entrevista à ESPN.

«O jogador que joga no Brasileirão está muito preparado, porque é uma competição muito exigente. Há aspetos táticos, mas há muitas situações de um contra um... Há exigências técnicas e táticas ao jogador no nível máximo. Posso entender que o jogador que cresce no Brasileirão e nas equipas brasileiras consegue um aspeto competitivo e tático muito, muito de alto nível», acrescentou Martínez.

Formado no Sporting, Nuno Moreira, de 26 anos, passou por Vizela e Casa Pia, antes de se mudar para o Brasil. Em 2025, somou 62 jogos, 13 golos e oito assistências com a camisola do Vasco.