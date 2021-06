José Mourinho falou com o apresentador James Corden, em entrevista para o The Sun, e disse que está entusiasmado com o Europeu, falando depois sobre as propostas que teve para treinar seleções.

«Estou sempre ansioso por futebol. Tivemos uma pausa de duas semanas na Europa e eu sinto-me perdido e vazio. Não sei o que fazer depois de jantar. Apenas faço zapping na televisão e não encontro futebol em condições. E o Europeu é futebol em condições.»

«O Europeu está a chegar, o futebol está a chegar, e, quem sabe, se não está a voltar para casa», afirmou, aludindo ao lema de Inglaterra.

Questionado sobre as hipóteses de a equipa inglesa conquistar o título, Mourinho afirmou: «Inglaterra pode ganhar. A França tem uma equipa de jogadores incríveis, mas, tirando essa, não vejo mais nenhuma seleção que seja muito melhor do que as outras.»

Questionado sobre se já recebeu alguma proposta para treinar uma seleção, Mourinho afirmou: «Recebi da seleção de Inglaterra em 2008, quando deixei o Chelsea a primeira vez, mas achei que era demasiado cedo para mim. Ainda acho que é muito cedo agora, em 2021, imaginem em 2008, com toda a energia que eu tinha a trabalhar todos os dias.»

«E tive proposta de Portugal em 2012 ou 2013, quando estava no Real Madrid. Era uma proposta louca para um emprego em part-time. De uma forma inocente eu queria aceitar. Eu dizia: “Quando joga a Seleção, não tenho jogadores no clube”, mas, ao falar com o presidente do clube, percebi que era um disparate. Estar num clube de topo é um trabalho tão grande que não tens tempo para um part-time, mesmo com o teu país.»

«É algo que vai acontecer mais tarde», acrescentou.

James Corden recordou o historial da seleção inglesa quando as decisões chegam aos penáltis e pediu a Mourinho para dar um conselho aos jogadores para alterarem essa situação.

«Conheces o meu histórico nos penáltis?», questionou o técnico português. «Não posso dar conselhos a ninguém. Perdi duas meias-finais da Liga dos Campeões em penaltis.»

«Quando confio nos jogadores mais do que nos meus sentimentos, não funciona. Por exemplo, no Chelsea-Liverpool, um dos jogadores não estava na lista para marcar penaltis. Veio ter comigo em pleno relvado e perguntou: "Sou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou quinto?" Respondi-lhe: "És o sexto ou o sétimo".»

«Ele disse-me: "Eu quero ir porque tenho 100% de certeza de que vou marcar". Eu deixei-o escolher, ele bateu, e falhou.»