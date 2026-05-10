Al Ittihad de Sérgio Conceição vence com golo aos 90+4m
Equipa treinada pelo português soma três pontos na disputa pelo quinto lugar
O Al Ittihad, treinado pelo português Sérgio Conceição, venceu na noite deste domingo na receção ao Damac, por 2-1, em jogo da jornada 32 da liga saudita, a antepenúltima do campeonato.
Com o português Danilo Pereira a titular, o Al Ittihad inaugurou o marcador por Houssem Aouar aos 24 minutos da primeira parte.
O Damac conseguiu obter a igualdade com um golo de Yakou Meité, aos 73 minutos de jogo. Só que ainda houve tempo, já para lá dos 90, para o Al Ittihad chegar à vitória, com um golo de Abdulaziz Al-Bishi, no quarto de seis minutos de compensação.
Com este triunfo, o Al Ittihad iguala o Al Taawoun no quinto lugar, com 52 pontos, sendo que as duas equipas têm um jogo a menos, ou seja, têm três jogos cada uma na luta pelo quinto lugar (o quarto está já a 19 pontos de distância).
Já o Damac mantém os 26 pontos e ocupa o 17º lugar, com a mesma pontuação do que o Al Riyadh, a primeira equipa a surgir em zona de descida.
Ora, precisamente o Al Riyadh venceu na receção ao Al Fateh, treinado por José Gomes, por 1-0, no outro jogo deste domingo. Mamadou Sylla fez, aos 47 minutos, o único golo de um jogo em que Leandro Antunes e Tozé foram titulares no Al Riyadh e Jorge Fernandes na equipa visitante. O Al Fateh ocupa o 12.º lugar, com 33 pontos.