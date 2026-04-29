Arábia Saudita: Al Ittihad de Conceição vence no regresso à Liga
Técnico português voltou às vitórias após eliminação na Champions asiática
Na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões asiática, o Al Ittihad de Sérgio Conceição mudou de «chip» para a Liga saudita, vencendo o Al Taawoun (2-0), para a 30.ª jornada.
Roger Fernandes, ex-Sp. Braga, alinhou de início pelo Al Ittihad. O internacional português Danilo Pereira foi baixa por lesão.
Aos 19 minutos, Houssem Aouar, argelino ex-Roma e Lyon, fez o primeiro do encontro. Já no segundo tempo, o internacional marroquino Youssef En-Nesyri dilatou a vantagem para Conceição (52m).
Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o triunfo (2-0) do Al Ittihad, que regressa às vitórias na Liga saudita.
Sérgio Conceição mantém-se, ainda assim, na sexta posição agora com 48 pontos. O Al Taawoun, por sua vez, é quinto com 49 pontos.
No outro jogo da tarde, o Al Qadisiyah do ex-FC Porto Otávio goleou o Al Riyadh de Tozé e Leandro Antunes. Os três portugueses alinharam de início nas respetivas equipas.
O triunfo foi escrito com dois «bis». Primeiro, Abdullah Al Salem abriu as contas do jogo aos sete minutos. Voltou a fazer o gosto ao pé ao minuto 77. Depois, o internacional mexicano Julián Quiñones bisou também no encontro (87m e 90+5m).
Com este triunfo (4-0), o Al Qadisiyah mantém-se em quarto com 65 pontos. O Al Riyadh, por sua vez, está em lugar de descida – são 16.º com 23 pontos, a três dos lugares de manutenção.
