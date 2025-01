Com uma reviravolta já em tempo de descontos, o Milan venceu o Parma por 3-2, este domingo. Sérgio Conceição até demorou mais do que o habitual para aparecer na conferência de imprensa, o que suscitou curiosidade aos jornalistas.

«Não vou contar o que fiz no balneário, desculpem a demora. Tivemos de consertar muitos pequenos detalhes e preparar já o próximo jogo. Quando olhas para o relógio, já passou muito tempo», começou por dizer o treinador português.

Conceição também desvalorizou o desentendimento que teve em pleno relvado com Davide Calabria. O treinador e o capitão dos «rossoneri» pegaram-se após o final do jogo e tiveram de ser separados.

«Nervoso no final do jogo? Estou todos os dias... Vivo sempre o jogo com paixão. O Davide e eu dissemos uma palavra a mais sobre uma situação de jogo», revelou.

«Foi uma situação como acontece com as crianças: quando vais a um restaurante e elas não se comportam bem, é preciso dizer. Não há hipocrisia, mas apenas a verdade: não foi bonito de ver, mas no futebol está tudo bem, não estamos na igreja. Já esclarecemos isso. Talvez tenhamos falado demais, mas protejo sempre os meus jogadores e estamos a criar um vínculo importante. É o que eu quero e isso ficou demonstrado hoje, vencemos com o espírito e não com a estratégia, que no final já não existia», afirmou ainda.

O técnico português também comentou as substituições de Théo Hernández e Rafael Leão, habituais titulares no corredor esquerdo que saíram ao intervalo.

«O Theo e o Leão deram muito no passado e recentemente. Eles vão continuar a ser importantes e digo já, mesmo que nunca o faça, que vão jogar em Zagreb [no jogo da Liga dos Campeões, na quarta-feira]. Está tudo bem. São escolhas do treinador, pagam-me para isso, para ver o que posso fazer para melhorar. E hoje vi um dia menos brilhante para estes jogadores», disse Conceição, que também assumiu que espera «algo mais» deste mercado de transferências.

O Milan é sexto classificado da liga italiana, com 34 pontos, a três da Juventus (quinta), mas com menos um jogo.