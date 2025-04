O Milan garantiu a presença na final da Taça de Itália com uma vitória esclarecedora sobre o rival Inter (3-0) na segunda mão das meias-finais, mas Sérgio Conceição quis manter os pés assentes na terra.

«Ainda não vencemos nada, ainda falta uma final e, principalmente, um final de temporada em que precisamos de dar o nosso melhor para mudar a cara deste Milan. Temos muito mais qualidade do que mostrámos até agora», disse o treinador português aos microfones da Sportmediaset, sem querer falar no futuro, apesar de a imprensa italiana dar quase como certa a saída no final da época.

«O meu futuro não é importante, o importante é vencer o Veneza e jogar a final em Roma. Ainda não ganhámos nada, os jogadores são sempre os mesmos, por isso não é que tudo esteja a correr bem agora ou estivesse mal antes. Só precisamos de encontrar um equilíbrio, tanto tático como emocional», frisou.

Conceição também elogiou o trabalho do ex-Benfica Luka Jovic, autor de um bis esta noite.

«Ele tem trabalhado muito bem nas últimas semanas, até perdeu alguns quilos. Ele dá-nos algo que queríamos para o jogo. Ele não dá referências aos centrais e joga bem atrás dos médios, hoje precisávamos do apoio dele. No entanto, temos total confiança em todos os jogadores, talvez Giménez e Abraham joguem nos próximos jogos. Eles sabem que é por razões táticas, nada mais. É uma pena que no campeonato o que preparámos não se manifeste nos jogos», admitiu.

O treinador português confessou ainda que está a viver «uma mistura de emoções» por conta dos maus resultados da equipa no campeonato, algo que afeta até o dia a dia em casa.

«Sofro mais do que qualquer outra pessoa, até mesmo a minha família, e a minha esposa não está feliz com isso. Mas, pelo menos agora, ela está feliz por eu estar tranquilo nestes dois dias. Temos de ter um final de campeonato diferente, temos mais qualidade do que demonstrámos. Os rapazes trabalham bem durante a semana, mas os jogos têm vida própria, são todos diferentes. Esta noite gostei da atitude e da solidez da equipa, na defesa e no ataque. Sofremos nos primeiros minutos mais do que queríamos, mas depois marcámos. Segundo tempo de altíssimo nível. Estou feliz, eles merecem os elogios. Temos uma equipa de qualidade, mas eles precisam de estar conectados à humildade», concluiu.