O Milan foi derrotado este sábado na visita ao Torino (2-1) e Sérgio Conceição não poupou nas críticas à exibição «rossonera».

«Sinto muito pelos adeptos presentes e por estes últimos jogos. Se olharmos para os últimos golos sofridos, são erros não forçados do adversário, não são resultado de escolhas do onze ou estratégias erradas. Hoje, o Torino colocou-se na frente sem ter rematado à baliza, temos de ser mais fortes. Pagamos por cada situação estranha e não é fácil para os jogadores», começou por dizer o treinador português, em conferência de imprensa, num comentário ao autogolo de Thiaw.

«O melhor jogador em campo foi o guarda-redes deles. As estatísticas falam por si, mas os incidentes penalizaram-nos e, por isso, devemos continuar todos unidos», vincou.

Conceição também confessou que a opção de retirar Leão ao intervalo foi «técnica», porque o avançado «não estava no seu melhor».

«Temos muitos jogadores e todos são importantes. Não lhe devemos apontar o dedo, quando sofremos golos tão ridículos como erros de circo. É frustrante para mim, para os adeptos e para todos os que trabalham no clube», sublinhou.

O treinador do Milan prometeu ainda trabalhar «dia e noite» e lançou um repto ao plantel. «Quero dizer algo do coração. Hoje, a temporada não acabou, estamos aqui, fortes o suficiente para terminar a temporada em quarto lugar. Estarei no Milanello a trabalhar dia e noite, não me importa, trabalharei horas e horas para classificar-nos para a Liga dos Campeões».

«Eu assumo todas as responsabilidades diante de todos, porque eu sou a cara da equipa, mas cada um no balneário assume a sua. Temos de olhar uns para os outros e ver o que não está a correr bem, aceitar o que aconteceu hoje e nos últimos jogos. É preciso orgulho. Temos de voltar para casa a pensar que há treino e que temos de dar o melhor de nós. Assobios? Os adeptos estão certos, é normal que haja grandes cobranças num clube histórico como o Milan. Se eles se dirigem ao clube, a mim ou à equipa, não faz diferença, estamos todos unidos», concluiu.

O Milan, refira-se, está no sétimo lugar do campeonato italiano, com 41 pontos, a seis dos lugares de Champions.