Aos 50 minutos, o Milan Sérgio Conceição perdia por 2-0 diante do rival Inter de Milão, na Supertaça italiana. Porém, no duelo desta segunda-feira, quem riu por último riu melhor.

A equipa orientada pelo técnico português chegou ao 3-2 final já nos descontos, com uma reviravolta sofrida. Rafael Leão esteve em dois dos golos, assistindo inclusivamente para o tento final.

Conceição chorou no final da partida, ao conquistar o primeiro troféu em Itália como treinador, no segundo jogo como treinador do Milan.

Já no balneário, com a Taça na mão, Sérgio recriou um mítico festejo que celebrizou no FC Porto. A dançar de charuto na boca, Conceição fez as delícias do grupo.