José Altafini, lendário futebolista italo-brasileiro que se sagrou campeão europeu pelo Milan em 1963 numa final com o Benfica e fez parte da seleção brasileira campeã mundial em 1958, mostrou-se insatisfeito com o trabalho de Sérgio Conceição no Milan.

«Respeito as conquistas importantes que Conceição alcançou em Portugal, mas no Milan - depois de ter começado bem com a vitória na Supertaça - os resultados têm sido negativos», começou por dizer em entrevista ao Tuttosport.

«Treinar o Milan é diferente de treinar o FC Porto. Não percebo porque é que o clube escolhe sempre treinadores estrangeiros, quando há tantos bons treinadores italiano», acrescentou, sugerindo, por exemplo, a contratação de Roberto De Zerbi, atualmente ao serviço do Marselha.

Altafini criticou também a gestão de Rafael Leão, que devia, segundo ele, ser sempre titular, o que não tem acontecido. «O Leão não é um jogador que deva entrar em campo nos minutos finais. Os bons entram em campo logo no primeiro minuto. Vou dizer mais: ele é o melhor jogador da equipa e, como qualquer grande jogador, deve jogar sempre a titular. Não tenho dúvidas, até porque ele é quem faz a diferença», rematou o ex-avançado de 86 anos que marcou os dois golos na vitória do Milan sobre o Benfica por 2-1 na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus.