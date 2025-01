Sérgio Conceição voltou a elogiar Rafael Leão, mas também deixou um recado ao internacional português.

Na antevisão ao jogo com a Juventus, esta sexta-feira, o treinador do Milan destacou a capacidade física do avançado que, no entanto, pode ter melhores números de golos e assistências – tem sete tentos e seis passes para golo nesta altura.

«Hoje falei com ele, ele tem uma habilidade incrível nos testes físicos. Há indícios disso, ele pode fazer muito mais nesse nível. E eu trabalho nisso. Dentro do jogo dele, de certeza que vai melhorar os números: eu não quero que ele fique feliz com dez golos, ele tem de tentar marcar 20. Ele sabe o que precisa de melhorar, conversei sobre isso com ele. Para ser um dos melhores da Itália e do mundo ele já sabe o que precisa de melhorar. É difícil porque são muitos jogos, mas ele entendeu o que melhorar e isso já é um bom começo para mim», disse Conceição, em conferência de imprensa.

À semelhança do que já fazia quando estava no FC Porto, Conceição não quis abordar eventuais mexidas no plantel neste mercado de transferências. Vários jogadores, de resto, têm sido associados ao Milan durante este mês de janeiro.

«Não gosto muito da janela de transferências de janeiro, fica aberta muito tempo e cria aspetos emocionais negativos nos jogadores. Temos algumas situações para resolver, é normal. Estou de acordo com a direção sobre o que precisamos. Vocês sabem que não é fácil comprar jogadores que possam dar mais ao grupo. Não há tempo, conversámos e concordámos sobre o que mais é necessário. Uma vitória amanhã [sábado], é isso que mais me preocupa. Entendo a curiosidade, há muitos rumores», frisou.

Ao projetar o jogo com a Juventus, Conceição lembrou a recente conquista da Supertaça, mas voltou a sublinhar que esse troféu não chega para corresponder à grandeza dos «rossoneri».

«Temos de trabalhar os detalhes, temos de ser mais sólidos. Devemos ter a responsabilidade de melhorar isso. Os verdadeiros campeões do passado já passaram. E eles são os verdadeiros campeões. Aqui no Milan lutamos por todos os títulos e isso dá-nos ainda mais vontade de lutar pelos próximos jogos. Em cada jogo temos de pensar como se fosse uma final, porque temos de estar ao nível do Milan. Não é um recado para os jogadores, mas, reitero, para todos aqueles que também trabalham no Milanello. Devemos estar prontos para trabalhar em cada detalhe. Ganhamos muito, estamos no Milan, temos de estar motivados para fazer bem as coisas», rematou.

O Juventus-Milan, da 21.ª jornada da Serie A, está marcado para as 17h00 deste sábado.