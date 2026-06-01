Sérgio Conceição já não é treinador do Al Ittihad, informou o emblema saudita, esta segunda-feira.

O treinador português chegou ao clube em outubro do ano passado e tinha contrato até 2028. No entanto, ambas as partes chegaram a um entendimento para a rescisão do vínculo, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

Segundo o Al Ittihad, a saída de Conceição acontece após a «revisão e avaliação do desempenho da equipa recentemente», tendo também em conta «os objetivos e aspirações» para o futuro.

O Al Ittihad, que tinha vencido a Liga saudita em 2024/25, não foi além do quinto lugar esta temporada, a 31 pontos do campeão Al Nassr, equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

No total, Conceição venceu 22 jogos dos 42 que realizou no comando técnico do emblema da cidade costeira de Jeddah e não conquistou qualquer título.

📝 | Contractual relationship with coach Sérgio Conceição terminated pic.twitter.com/hcywHIBwTL — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) June 1, 2026

[em atualização]