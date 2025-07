Sérgio Conceição tem novo clube, mas vai continuar em Chipre: o lateral-direito foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do AEL Limassol.

Segundo o emblema cipriota, a transferência ficará concluída assim que o jogador de 28 anos realize os exames médicos, previstos para os próximos dias.

Conceição representou o Anorthosis na última temporada, tendo realizado 32 jogos, nos quais marcou seis golos e deu três assistências.

Filho do treinador Sérgio Conceição, o lateral-direito soma outra experiência no estrangeiro, ao serviço dos belgas do Seraing (2022/23), além de ter um vasto currículo no futebol português, com passagens, entre outros, por Feirense, Portimonense, Estrela da Amadora e Académica.