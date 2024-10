Um novo Conceição brilha em Itália. Praticamente 20 anos depois de Sérgio ter atuado nos relvados da Serie A, representando a Lazio, Parma e Inter de Milão, o seu filho Francisco atua pela Juventus, estando ainda a ganhar espaço no plantel.

Depois de debelada uma lesão, tem partido do banco de suplentes e soma dois golos, um deles de belo efeito contra o Leipzig, na Liga dos Campeões. Num evento relativo ao prémio Golden Boy, realizado em Turim, Sérgio Conceição falou à Sky Sports italiana sobre o filho:

«Ele começou bem... Com sua forma de jogar, suas características, bom um-contra-um, técnica e velocidade, eu sabia que ele poderia dar-se bem em Itália. Agora, ele tem que acrescentar outras coisas. Tem de ser humilde, ouvir o treinador e os companheiros de equipa e ouvir-se a si mesmo para entender como melhorar. O caminho a seguir não é fácil, ele deve trabalhar e ser humilde, mas sabe o que fazer nesse sentido», garantiu o pai.

Questinado se irá ver o próximo Juventus-Lazio, devido à simbologia dos dois clubes, Sérgio disse: «Como adepto do futebol italiano assisto sempre a esses jogos. É bom ter o Francisco a enfrentar uma equipa com o qual ganhei muito e com quem marquei um golo histórico [em 1998]. Tenho pena que ele não esteja presente [devido a suspensão], mas vai ser um bom jogo», lembrou.

Sem grandes revelações sobre o seu futuro, estando livre no mercado, - «Participo neste evento e veremos amanhã», atirou -, Sérgio foi questionado sobre o que lhe dá mais prazer ao treinar jovens.

«Foram muitos os que me deram satisfação. Penso por exemplo no Luiz Díaz, ele chegou ao FC Porto vindo de Barranquilla e depois de dois anos connosco foi para o Liverpool... São muitos, cada um tem o seu caráter e as suas características. O clube também é importante para permitir que o treinador faça um bom trabalho nesse sentido», disse.

Mais tarde, já na mesa redonda do referido evento relacionado com o Golden Boy, Sérgio voltou a falar do filho. Admitindo que «para treinar um filho é preciso ser um pouco louco», Conceição recordou o impacto do empréstimo ao Ajax.

«Não jogou tanto mas compreendeu o que significa fazer sacrifícios. Já não estava com a mãe e os irmãos, compreendeu o essencial da vida, como viver sozinho e amadurecer. Regressou ao Porto, fez uma época extraordinária e agora chegou à Juventus», afirmou.

«Havia duas grandes equipas que o queriam, mas eu aconselhei-o a vir para a Juventus, em Itália, que é um dos maiores clubes do mundo. Eu sabia que, devido às suas caraterísticas, se ele assumisse o controlo da situação, faria a diferença, sem arranjar desculpas, porque Itália é ótimo e é um país maravilhoso. Precisávamos de humildade, de trabalhar mais para a equipa e de fazer outras coisas com ainda mais sacrifício. Se ele assumir o controlo da situação está no bom caminho, se pensar que os colegas não lhe passam a bola ou se procurar desculpas para o treinador ou para o ambiente, isso não o vai ajudar», finalizou.