Sérgio Conceição assumiu que quis esperar pelo desafio certo e revelou que, ao longo dos últimos meses, recusou várias ofertas, até que apareceu o Milan.

«Tive quatro ou cinco clubes da América do Sul, houve seleções até. Existiram muitas abordagens e achei que o próximo passo tinha de ser num clube como este, um clube histórico, que tem sete Liga dos Campeões. É verdade que o momento não é fácil, mas estamos aqui para trabalhar e ajudar o Milan a ajudar a ser o colosso mundial que é e que neste momento está com algumas dificuldades», disse o treinador português, em declarações à Sport TV.

De resto, o Maisfutebol já tinha noticiado que a seleção da Bélgica ofereceu um salário próximo do dobro daquele que Conceição aufere nos «rossoneri».

Já sobre a situação do Milan, que empatou a um golo com o Cagliari este sábado, o antigo treinador do FC Porto assumiu que ambiciona pretende levar o clube italiano de novo ao topo.

«A equipa tem potencial e qualidade. O contexto não é fácil, os exames semanais são de alto nível. Mas estamos aqui, percebendo que é uma tarefa difícil. Estamos aqui para olhar para a frente. Estamos muito confiantes para chegar no mínimo aos quatro primeiros lugares, que é o lugar do Milan, e disputar a Liga dos Campeões no próximo ano», frisou.