O Galatasaray venceu esta sexta-feira no terreno do Karagumruk (2-0), treinado por Andrea Pirlo, em jogo da 12.ª jornada do campeonato turco.

A equipa de Sérgio Oliveira, que foi titular e cumpriu os 90 minutos, ficou em superioridade numérica aos 33, por expulsão de Adnan Ugur, mas só chegou à vantagem na segunda parte. Emre Tasdemir (60m) marcou o primeiro golo, enquanto Juan Mata (85m) fixou o resultado final.

Esta vitória, faz com que o Galatasaray dê um salto na tabela e suba ao terceiro lugar, com 21 pontos, mas à condição, já que o Basaksehir, quinto classificado, tem 20 pontos e menos um jogo disputado.

A liga turca é liderada pelo Fenerbahçe, de Jorge Jesus.