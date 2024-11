Dérbi da área metropolitana de Milão favorável ao Milan, de Paulo Fonseca e Rafael Leão. Dois portugueses que, segundo a imprensa italiana, não têm o melhor relacionamento. Pelo terceiro jogo consecutivo, o extremo ficou no banco de suplentes, com Fonseca a confiar em Okafor.

Desta vez, um golo foi o suficiente para que o AC Milan levasse de vencida o Monza, na cidade que fica a norte de Milão. Um golo de Reijnders fez a diferença, aos 43 minutos.

Numa exibição que esteve longe de ser brilhante para os milaneses, o internacional português Dany Mota teve um golo anulado na primeira parte, por fora-de-jogo. Por outro lado, Daniel Maldini (de uma longa linhagem de jogadores do Milan) ia marcando pelo Monza, mas faltou sorte.

Rafael Leão entrou à passagem da hora de jogo e ainda mexeu com a partida. Ganhou uma grande chance perto dos noventa, mas rematou à figura do guarda-redes. O português Pedro Pereira atuou na defensiva do Monza.

Nota final para a expulsão de Tiago Leal, adjunto de Fonseca, por protestos.

Depois de algumas tentativas dos forasteiros, Reijnders acabou mesmo por marcar à boca da baliza, aos 43m. O Milan sobe de nono para o sétimo posto da tabela. Já o Monza está numa série negativa e fica em 18.º, com oito pontos.