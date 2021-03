Cristiano Ronaldo, pois claro: é a resposta certa quando a questão é sobre quem foi o melhor português da jornada.

Depois da eliminação da Juventus da Liga dos Campeões aos pés do FC Porto, Ronaldo redimiu-se com um hat-trick perfeito no triunfo da equipa de Turim sobre o Cagliari (1-3), que calou os críticos e até lhe permitiu quebrar o registo histórico de golos de Pelé.

O desempenho notável valeu-lhe a nota mais elevada no ranking da Sofascore para o Maisfutebol (9,3 em 10) entre os «emigrantes» portugueses que estiveram em campo esta semana e colocou-o também como o mais bem pontuado no onze ideal da Serie A (ver quadro abaixo).

Abaixo de Cristiano, e a alguma distância, ficaram dois portugueses que atuam em Inglaterra, embora em escalões distintos: Premier League e Championship. João Cancelo, do Manchester City, e Lucas João, do Reading, ficaram em segundo e terceiro no ranking dos melhores da jornada, respetivamente.