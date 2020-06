A Juventus venceu esta noite em Bolonha, por 2-0, e mantém a liderança no regresso à Serie A.

Depois da derrota na final da Taça de Itália, frente ao Nápoles, Cristiano Ronaldo voltou aos golos e marcou o primeiro após o regresso à competição. Ao minuto 23, o português converteu uma grande penalidade cometida sobre De Ligt e esteve em mais um par de ocasiões perto do golo.

A Juve viria a fechar a contagem ainda antes do intervalo, graças a um golaço de Dybala. O argentino rematou em arco aos 36m, após uma combinação entre De Ligt e Bernardeschi.

Já no segundo tempo Ronaldo ainda voltou a introduzir a bola na baliza já perto do fim, mas o lance foi invalidado. Em cima dos 90, o ex-portista Danilo foi expulso, após ver dois amarelos em oito minutos.

Com este resultado na 27.ª jornada, a Juventus lidera com 66 pontos, mais quatro do que a Lazio de Roma, que tem menos um jogo.