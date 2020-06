Cinco jogadores do Estrela Vermelha, clube onde joga o português Tomané, testaram positivo ao novo coronavírus, segundo anunciou esta segunda-feira o campeão da Sérvia.

O clube de Belgrado adiantou que os cinco jogadores - Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar e Branko Jovicic – foram colocados em isolamento, tendo quatro deles apresentado sintomas relacionados com a covid-19, sem especificar quais, enquanto o restante permaneceu assintomático.

Os cinco futebolistas não estiveram presentes no jogo de sábado com o Proleter, da última jornada do campeonato, mas integraram a equipa que disputou o encontro das meias-finais da Taça da Sérvia, frente ao rival Partizan (derrota por 1-0), a 10 de junho, no qual Tomané foi suplente utilizado.