A Roma de Paulo Fonseca foi eliminada pelo Sevilha nos oitavos de final da Liga Europa.

Em jogo realizado em Duisburgo, uma das quatro cidades alemães que, devido à pandemia de covid-19, vão concentrar o que falta jogar-se da edição de 2019/20 da Liga Europa, o conjunto italiano teve uma exibição completamente desinspirada e caiu aos pés dos espanhóis por 2-0.

Aproveitando a passividade dos defesas romanos, Reguilón inaugurou o marcador para a equipa de Julen Lopetegui aos 22 minutos, materializando no marcador a superioridade do emblema da Andaluzia.

Em desvantagem, o crescimento da Roma existiu, mas foi pouco mais do que tímido e insuficiente para incomodar o adversário, que voltaria a marcar aos 44 minutos por Youssef En-Nesyri, que concluiu com sucesso um velocíssimo contra-ataque.

Na etapa complementar, o Sevilha até esteve mais perto do terceiro golo do que a Roma do tento que a recolocaria na luta pelo resultado. Koudé teve um golo anulado por fora de jogo e Banega atirou à trave na conversão de um livre direto já em tempo de compensação.

De referir ainda que antes do apito final, a Roma ficou reduzida a dez, por vermelho direto a Mancini após recurso ao VAR.

Nos quartos de final, o Sevilha vai defrontar o vencedor do duelo entre Wolverhampton e Olympiakos, que se realiza ainda esta quinta-feira.