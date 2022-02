O treinador português Jorge Costa vai prosseguir a carreira na Tunísia, estando de regresso ao CS Sfaxien, oficializou esta quinta-feira o emblema tunisino.

Em nota oficial através da rede social Twitter, o Sfaxien refere que Jorge Costa, de 50 anos, assinou contrato «até ao final da presente época, com possibilidade de renovação por mais uma época».

Jorge Costa, que estava sem qualquer projeto como treinador em clubes desde a saída do Farense em 2020/2021, volta ao clube pelo qual passou em 2016/2017.

Nesta altura, o Sfaxien ocupa o segundo lugar do grupo A da fase regular da liga da Tunísia, com 13 pontos, a três do líder, Espérance de Tunis.