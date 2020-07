O título já foi conquistado na passada semana mas, mesmo assim, o Shakhtar Donetsk de Luís Castro não quis deixar margem para dúvidas e derrotou neste sábado o Dínamo Kiev.



O Shakhtar tem agora 20 pontos sobre o rival eterno e deixou o Dínamo em posição insegura no segundo posto, à mercê do Zorya Luhansk, apenas a dois pontos.



Stepanenko e Konoplyanka deram uma vantagem segura ao Shakhtar antes do intervalo, mas golos de Verbic e Peña recolocaram o Dínamo na discussão do clássico ucraniano.



Alan Patrick, após excelente trabalho de Taison, resolveu o jogo aos 72 minutos. 3-2 para o Shakhtar de Luís Castro.