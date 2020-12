O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, igualou à condição o Dínamo Kiev na liderança da Liga ucraniana depois de golear o Minaj, por 5-1, na 12.ª jornada.

No Estádio Olímpico de Kiev, casa emprestada devido à conflito militar entre Ucrânia e Rússia na zona de Crimeia, o ex-Sporting Fernando inaugurou o marcador, Matviienko (49), Dolpika (20) e Lopyryonok (72), os dois últimos na própria baliza, construíram o resultado para os campeões ucranianos. Por sua vez, Nuriev marcou o golo de honra dos forasteiros.

Com este triunfo, o Shakhtar Donetsk, tetracampeão ucraniano, passou a somar 26 pontos e apanhou à condição o Dínamo Kiev, que ainda hoje atua no terreno do Mariupol, sexto posicionado.