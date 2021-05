O Shakhtar Donetsk, comandado pelo treinador português Luís Castro, goleou esta quinta-feira na deslocação ao Minaj, por 4-0, na 25.ª e penúltima jornada da primeira liga ucraniana de futebol.

O triunfo expressivo selou matematicamente o segundo lugar do campeonato para a equipa laranja, posto que vale a entrada na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O feito foi conseguido graças a um bis de Stepanenko, que abriu o marcador aos 29 minutos da primeira parte e fechou-o já na segunda, aos 81. Pelo meio, também na etapa complementar, Solomon (53m) e Maycon (70m) marcaram.

O Shakhtar soma agora 51 pontos, menos 11 que o líder e já campeão Dínamo Kiev e com os mesmos quatro pontos de vantagem para o Zorya, terceiro classificado com 47 pontos. O Minaj é 14.º e último, com 18 pontos.

Recorde-se que Luís Castro encerra contrato em junho e, tal como o Maisfutebol noticiou, há uma forte possibilidade de saída dos ucranianos.