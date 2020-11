O Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, cedeu dois pontos na receção ao FC Olexandriya. A partida acabou empatada a uma bola e o resultado permitiu ao Dínamo Kiev ampliar a distância no topo da tabela.



Dodô, ex-lateral do Vitória de Guimarães, inaugurou de cabeça o marcador, mas logo a seguir o Olexandriya fez o 1-1 por Banada. Fernando, ex-Sporting, foi lançado por Luís Castro a 20 minutos do fim.



O Dínamo foi vencer por 2-0 a casa do Inhulets Petrove (golos de Harmash e Shaparenko) e passou a ter três pontos de avanço sobre o Shakhtar, com dez jornadas realizadas na liga ucraniana.



VÍDEO: o golo de Dodô deu o 1-0 ao Shakhtar