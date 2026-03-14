China: João Carlos Teixeira marca no empate do Shanghai Shenhua
Ex-FC Porto vive bom momento e ajuda Shanghai a recuperar dos pontos negativos
O médio João Carlos Teixeira – ex-Liverpool, FC Porto, Sp. Braga e Vitória de Guimarães – voltou a marcar, desta vez na visita do Shanghai Shenhua ao Zheijang (1-1), na segunda jornada do campeonato. Neste sábado, o português de 33 anos inaugurou o marcador ao décimo minuto, ainda que o extremo Yudong Wang tenha restabelecido a igualdade aos 66 minutos.
A viver o quarto ano na China, João Carlos Teixeira marcou pelo segundo jogo consecutivo, registando dois golos em quatro jogos.
Ao cabo de duas jornadas, o Shanghai Shenhua – que não é campeão desde 2003 – é a primeira equipa acima da zona de despromoção (14.º), com seis pontos negativos. De recordar que oito emblemas iniciaram o campeonato com pontos negativos, face ao envolvimento numa teia de resultados combinados.